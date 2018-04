Jubiläumsgewinnspiel: Gewinnt die Father-Edition von Far Cry 5 mitsamt Tasche im FC-Design

Wenn spieletipps schon mal seinen 20. Geburtstag feiert, ist es ganz sicher nicht mit nur einem Tag und damit einem Gewinnspiel getan. Nix da! Es wird munter weitergefeiert und ihr seid wieder herzlich eingeladen, einen besonders attraktiven Preis abzustauben!

Hier geht es zu den bisherigen Gewinnspielen, an denen ihr nach wie vor teilnehmen könnt. Achtung: Achtet auf den jeweiligen Einsendeschluss!

Heute ist Ubisoft dran und schickt uns ganz liebe Geburtstagsgrüße. Damit ihr auch was davon habt, spendiert uns der Publisher für euch einen ganz besonders hübschen Gewinn. Heute gibt es:

Far Cry 5 in der Father-Edition für PS4 mit einer Figur von Joseph Seed

eine Tasche im "Far Cry 5"-Design

ein richtig zünftiger Flaschenöffner in Form eines Bärenkopfes

ACHTUNG! Das Spiel als Teil dieses Preises ist frei ab 18 Jahren, daher dürfen an diesem Gewinnspiel nur Personen im Alter von 18 Jahren oder älter teilnehmen! Zur Verifizierung eures Alters ist der Scan oder ein Foto eines aussagekräftigen Dokumentes (zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass) nötig.

Wie immer gibt es auch heute eine Aufgabe zu lösen. spieletipps feiert seinen 20. Geburtstag. Das ist eine lange Zeit, in der sich viel verändert hat. So auch das Gesicht von spieletipps, sprich: Unser Logo mit dem orangefarbenen Joystick auf weißem Grund. Schaut euch mal die folgenden drei Bilder an. Zwei davon sind frei erfunden, eines war aber tatsächlich mal das offizielle Logo von spieletipps.de. Die Frage lautet: Welches dieser Bilder zeigt tatsächlich unser ehemaliges Logo? Die Namen stehen jeweils unter den einzelnen Bildern:

Logo A: Feuerrot

Logo B: Sonnengelb

Logo C: Grasgrün

Wir geben zu: Unvorstellbar! Aber vor 20 Jahren folgten Optik und Design nun mal ganz anderen Regeln und entsprachen dem heißesten Shit in der Gaming-Welt von 1998!

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Logo an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Donnerstag, der 26. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Wichtig: In diesem Fall ist - wie oben erwähnt - ein Altersnachweis nötig. Bitte vergesst den nicht! Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Die Father Edition von Far Cry 5 wertet das ohnehin bereits gelungene Spiel noch weiter auf:

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der dieses tolle Gewinnpaket erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!