100 Spieler kämpfen auf einer Karte gegeneinander und nur einer überlebt: Die wichtigste Regel für "Battle Royale"-Spiele ist an sich simpel. In Zukunft könnte sich das eventuell bei Fortnite ändern, denn Epic Games denkt zumindest darüber nach, die Anzahl der Spieler zu erhöhen.

Tanzen für eine Belohnung: Wir zeigen euch im Video, die dieswöchtige Fortnite-Herausforderung

Dies deutet Eric Williamson in einem Interview mit dem Official PlayStation Magazine an, wie Gamerant berichtet. Demnach könnte sich Epic Games durchaus vorstellen, in naher Zukunft mehr als 100 Leute auf der Insel abspringen zu lassen. Der angekündigte "Battle Royale"-Konkurrent Mavericks - Proving Grounds will zum Beispiel Matches mit bis zu 400 Spielern ermöglichen.

"Eine Sache, über die wir gesprochen haben, ist: "Ist es sinnvoll, jemals mehr als hundert Spieler in Betracht zu ziehen?" Ich glaube aber, für solche Umsetzungen benötigt es einige technologische Überlegungen. Ich meine, ich persönlich würde es gerne versuchen. Ich sehe es nicht in naher Zukunft, aber hey, warum nicht?"

Möglicherweise lässt sich so ein Experiment auch in einem zeitlich begrenzten Spielmodus ausprobieren, die Epic Games in letzter Zeit sehr oft als Testballon nutzt.

"Sie erlauben es uns, Dinge zu tun, die wir im Hauptspiel nicht machen können. Sie geben uns die Möglichkeit, die Spielregeln zu brechen und alles auf den Kopf zu stellen. Sachen umzudrehen und andere Dinge auszuprobieren."

Erst vor wenigen Tagen wollte Epic Games den Modus 50vs50 zurückbringen. Aufgrund von unerwarteten Problemen hat der Entwickler jedoch das Event kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mehr als 100 Spieler auf der Fortnite-Insel? Könnt ihr euch das vorstellen und reizt euch der Gedanke, gegen mehr als 99 potentielle Feinde anzutreten? Verratet uns eure Meinung dazu in den Kommentaren!