Am Freitag, dem 20. April 2018, steht der Kriegsgott vor der Tür: God of War erscheint für die PlayStation 4 und entführt Kratos in ein völlig neues Abenteuer. Wer darauf Lust hat, der kann bei Gamestop das Action-Spiel für weniger als zehn Euro kaufen.

Kratos ist nicht mehr derselbe: Im Video stellen die Entwickler die Veränderungen vor

Laut der Gamestop-Webseite könnt ihr vom 20. April bis zum 23. April God of War für 9,99 Euro erwerben, sofern ihr zuvor zwei Spiele aus der aktuellen Gamestop-Liste eintauscht. Aktuell sind dort jedoch nur Controller angegeben - ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder tatsächlich nur dieses Mal Hardware-Gegenstände angerechnet werden, ist unklar.

Im Gegenzug erhaltet ihr für eine Zahlung von 9,99 Euro die "Day One"-Edition von God of War. Diese enthält zusätzlich ein "God of War"-Theme für die PlayStation 4 und ein exklusives Skin-Set für Kratos' Schild.

Ob sich ein Kauf von God of War lohnt, verraten wir euch derweil im ausführlichen Test "God of War: Ein alter Gott in einer neuen Heimat".

Bei God of War handelt es sich trotz der fehlenden Zahl im Namen um kein klassisches Reboot der Action-Reihe. Stattdessen ist es eine waschechte Fortsetzung, die jedoch ein neues Bild von Kratos vermittelt.