Zwischen dem ehemaligen "Epic Games"-Angestellten Cliff "CliffyB" Bleszinski und seinem früheren Arbeitgeber herrscht Zwist. Der "Boss Key"-Gründer wirft dem Fortnite-Entwickler vor, dass er ihm die eigenen Entwickler abwirbt. Grund dafür soll die Veröffentlichung von Radical Heights sein.

Radical Heights ist das zweite Spiel von Boss Key Productions, die zuvor für den Multiplayer-Flop LawBreakers verantwortlich gewesen sind. Dieses Mal hat sich das Team dem "Battle Royale"-Genre verschieben und steht damit in Konkurrenz zu Playerunknown's Battlegrounds oder Fortnite. Das gefällt offenbar nicht jedem, wie Cliff Bleszinski über Twitter andeutet:

Hey @epicgames , could you please stop trying to hire away my team? We just launched @Radical_Heights on #UE4 and are really happy with how it’s going. pic.twitter.com/pe2DoZNuRq

Des Weiteren heißt es von "CliffyB", dass im Genre noch genug Platz für weitere Spiele sei. Das Team habe einige coole Ideen, die aber vielleicht nie das Licht der Welt erblicken, wenn Epic Games weiterhin Entwickler abwirbt.

Deutliche Worte, die die Fortnite-Macher bislang nicht beantwortet haben. Dafür gibt es jedoch Widerworte vom ehemaligen LawBreakers-Programmierer William McCarroll, der nun für Epic Games arbeitet.

With all due respect, assuming that Epic is the one starting contact / poaching is a bit presumptuous. We all had our own reasons for making the choice to leave BKP for Epic, and to act like we are commodities being stolen is a bit hurtful. We are people first and foremost.