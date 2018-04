Berlin wird zur Nerd-Hauptstadt: Im Zeitraum vom 23. Bis 29. April soll in diesem Jahr wieder einmal die Games Week Berlin stattfinden. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen können sich Interessierte mit der Spielebranche, der Kultur und Kunst, aber natürlich auch mit Neuentwicklungen und Innovationen im Bereich der Videospiele beschäftigen.

Der zentrale Austragungsort der Games Week wird in diesem Jahr das so genannte "Säälchen" sein, die Veranstaltung erstreckt sich aber über verschiedene Orte in Berlin. So könnt ihr beim A MAZE. aktuelle Projekte aus der Indie-Entwicklerszene und dem Segment der Virtual Reality bestaunen. Beim Gamefest soll euch eine breite Palette an alten und neuen Spielen zum Ausprobieren bereitgestellt werden. Zudem gibt es dort Real-Life-Quests zu bestreiten und Live-Musik zu hören. Außerdem ist angekündigt, dass bekannte Szenegrößen auf der Bühne vors Publikum treten werden.

Es ist weiterhin geplant, ein großangelegtes LARP (Live Action Roleplay) mit dem Namen "The Wall 2061" zu veranstalten. Habt ihr Interesse bekommen, könnt ihr euch jederzeit auf der Homepage der Games Week Berlin weiterführende Informationen einholen und auf dem Laufenden bleiben. Dort findet ihr beispielsweise Wissenswertes zur Eröffnungsgala der Veranstaltung, den einzelnen Veranstaltungsorten und den zahlreichen weiteren Angeboten.

Werdet ihr auf der Games Week Berlin zu Besuch sein? Vielleicht sind ja einige von euch dort anzutreffen. Lasst uns wissen, was ihr von dem Angebot haltet und ob ihr euch darauf freut. Oder sind solche Großveranstaltungen nichts für euch? Schreibt es uns in die Kommentare!