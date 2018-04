Gerüchten zufolge soll das kommende Call of Duty - Black Ops 4 die traditionelle Singleplayer-Kampagne fallen lassen, welche die Kriegsspielserie ursprünglich so berühmt gemacht hat. Stattdessen soll es ein populärer Neuzugang an die Multiplayer-Front schaffen: „Battle Royale“.

Sehenswert: Der erste offizielle Teaser zu Call of Duty - Black Ops 4.

Seit dem vergangenen Monat besteht Gewissheit: Noch in diesem Jahr will Activision das von Treyarch entwickelte Call of Duty - Black Ops 4 veröffentlichen. Doch langjährige CoD-Enthusiasten werden sich möglicherweise auf einige Änderungen an der bekannten Formel einstellen müssen.

Black Ops 4 soll nämlich angeblich ohne Singleplayer-Kampagne auf den Markt kommen. Das haben anonyme Quellen aus der Industrie gegenüber den englischsprachigen Webseiten Kotaku und Polygon angegeben. Sollten sich diese Informationen bestätigen, wäre es das erste Call of Duty, das sich voll und ganz auf den eigentlichen Kaufgrund konzentriert, den viele Fans in der Serie sehen: den Multiplayer.

Und der könnte ganz schön aufgepeppt werden: Wie besagte Quellen ebenfalls angeben, wird Call of Duty - Black Ops 4 seine bekannten Mehrspieler- und Zombie-Modi um einen sogenannten "Battle Royale"-Modus erweitern. Allzu überraschend wäre dies nicht, machte das beliebte Konzept Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite im vergangenen Jahr zu riesigen Erfolgen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre Call of Duty somit die erste „Triple A“-Marke, die das noch junge Spielkonzept übernimmt. Wenn Battlefield, Counter-Strike und Co. in naher Zukunft ebenfalls auf den Battle Royale-Zug aufspringen würden, wäre dies jedenfalls keine große Überraschung. Hinweise auf einen Battle Royale-Modus in Counter-Strike - Global Offensive fanden sich bereits.

Activision weigert sich bislang, die aktuellen Gerüchte zu kommentieren. Bleibt wohl der 17. Mai 2018 abzuwarten, wenn Call of Duty - Black Ops 4 im Rahmen eines groß angelegten Community-Events enthüllt werden soll. Das fertige Spiel soll am 12. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.