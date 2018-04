Wir haben wieder ein paar tolle Angebote für euch aufgestöbert. Dieses Mal ist für Fans von bockschweren Rollenspielen mit The Surge und von actionreichen Multiplayer-Abenteuern mit Depth etwas dabei.

Craftet mächtige Waffen in The Surge:

Fans von knallharten Rollenspielen sollten The Surge vom deutschen Entwicklerstudio Deck13 näher unter die Lupe nehmen. Mit einem Exoskelett ausgestattet, müsst ihr hier in einer futuristische Fabrik um euer Überleben kämpfen. Für 15,99 Euro könnt ihr das Spiel eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Im Test: "The Surge - Über Spannung und Überspannung" erfahrt ihr noch mehr zum Rollenspiel.

Erkundet die gefährliche Unterwasserwelt in Depth:

Im actionlastigen Multiplayer-Spiel Depth habt ihr die Wahl: Stöbert als monströser Hai andere Taucher auf und macht ihnen den Garaus oder erkundet, alternativ mit anderen Spielern, die Unterwasserwelt nach Schätzen und versucht dem fleischfressenden Prädator zu entkommen. Aktuell lässt sich Depth auf Steam zu einem Preis von nur 4,99 Euro abstauben.

Werdet ihr euch den Kauf von The Surge oder Depth überlegen oder habt ihr eines der beiden Videospiele bereits gespielt? Teilt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!