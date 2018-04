Jubiläumsgewinnspiel: Gewinnt die Mithril-Edition von Mittelerde - Schatten des Krieges für PS4 und Xbox One

Frage: Hättet ihr nicht auch gerne mal zum Geburstag als Geschenk ein ganzes Ork-Heer? Also, wir auf jeden Fall! Und wir, also spieletipps, feiern sogar gerade Geburtstag. Euer liebstes Online-Spielemagazin wird 20 Jahre alt! Vorteil für euch: Wenn wir feiern, könnt ihr gewinnen. Und zwar das besagte Ork-Heer. Zumindest in digitaler Form.

Denn Warner Bros. ist heute an der Reihe und gratuliert uns zum Geburtstag, und dafür gibt es gleich zwei wunderschöne Geschenke, die wir für euch verlosen. Die Rede ist von der mittlerweile ausverkauften Mithril-Edition von Mittelerde - Schatten des Krieges.

Im Bild die PS4-Version. Die Version für Xbox One ist inhaltsgleich.

Es kommt aber noch besser: Für diesen tollen Preis wollen wir gleich zwei Gewinner ermitteln! Denn die Mithril-Edition gibt es einmal für PlayStation 4 und einmal für Xbox One. Bevor wir euch erklären, was ihr dafür tun sollt, noch ein kleiner Hinweis: Im Zuge unseres Jubiläums gibt es noch einige Gewinnspiele, an denen ihr immer noch teilnehmen könnt. Achtung: Achtet auf den jeweiligen Einsendeschluss! Das sind die Aktionen:

So, jetzt aber ans Eingemachte! Wenn ihr eine der beiden tollen Mithril-Editionen gewinnen wollt, müsst ihr zuerst drei kleine Schätze auf unserer Seite finden. Wir haben in drei Bildern in verschiedenen Artikeln die kleine Jubiläumsgrafik zu unserem 20. Geburtstag versteckt, so wie ihr es in folgendem Beispiel sehen könnt:

Gesucht wird drei Mal die kleine 20, so wie hier als Beispiel dargestellt.

Da wir kaum von euch verlangen können, dass ihr nun zigtausende Beiträge auf unserer Seite nach den drei Bildern durchstöbert, grenzen wir euer Suchfeld natürlich stark ein. Die drei gesuchten Bilder befinden sich in einem unserer Jubiläumsartikel. Die erkennt ihr ganz leicht an der Kennzeichnung "20 Jahre spieletipps", so wie ganz oben in diesem Beitrag. Das seht ihr schon vorher, bevor ihr in der Übersicht einen Artikel anklickt.

Doch Vorsicht! In den Artikeln sind auch Bilderstrecken. Selbst darin könnte sich so eine kleine 20. verirrt haben. Aber ihr seht, sooooo viel Sucherei steht euch da nicht bevor, oder? Wenn ihr die drei flüchtigen Bilder gefunden habt, macht davon jeweils einen Screenshot und schickt sie uns per Mail mit dem Betreff Die Suche nach der 20 an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Freitag, der 27. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Wichtig: Gebt auch unbedingt an, für welche Konsole ihr den Gewinn gerne hättet! Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall zwei Gewinner, die diese tollen Preise erhalten. Die Gewinner werden nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!