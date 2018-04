Blizzard gab kürzlich neue Informationen darüber bekannt, wie das überarbeitete PvP-System (also die Variante Spieler gegen Spieler) in World of Warcraft genau aussehen soll. Auf der BlizzCon 2017 kündigte der Konzern bereits an, dass das klassische System aus dem Spiel verschwinden wird. Nun gibt es Informationen zum kommenden PvP-Weltsystem mit dem Namen "War Mode", das dieses ersetzen wird. Das geht aus einer aktuellen Meldung der Seite Polygon hervor.

Mit Battle of Azeroth soll der War Mode kommen. Schaut euch hier den schicken Trailer an:

So war die Möglichkeit, andere Spieler im offenen Feld anzugreifen, bisher davon abhängig, ob ihr auf einem Server gespielt habt, auf dem das Welt-PvP an- oder eben ausgeschalten war. Bei ausgeschaltetem Feldkampf beschränkte sich PvP dann auf speziell dafür vorgesehene Bereiche. Mit der neuen Variante wird das Weltsystem serverübergreifend ausgeschaltet sein. Dafür sollt ihr dann in der Heimstätte eurer jeweiligen Fraktion, also Stormwind oder Orgrimmar, den neuen War Mode aktivieren können. Mit der Aktivierung werdet ihr auf einen Server geleitet, auf dem sich ebenso nur Spieler befinden, die den War Mode zugeschaltet haben, so dass sich Spieler verfeindeter Fraktionen im offenen Feld der Weltkarte – also außerhalb der Städte – attackieren können. Erst zurück in der Stadt könnt ihr den War Mode dann wieder deaktivieren.

Der neue Modus soll denen, die ihn spielen, keine Vorteile gegenüber anderen Spielern verschaffen. Auch, wenn es offenbar Extra-Erfahrung im War Modus zu sammeln gibt. Diese soll aber durch die lange Spielzeit in PvP-Matches wieder ausbalanciert werden. Somit soll es auch keine Bedingung werden, den Modus zu spielen. Geplant ist, dass die Veränderungen im PvP mit dem Launch der Erweiterung Battle of Azeroth im August umgesetzt werden.

So wie es aussieht wird der War Mode das PvP-Spiel sehr deutlich verändern. Inwiefern diese Änderungen das Spielgefühl und das Balancing beeinflussen, bleibt abzuwarten. Seid ihr gespannt darauf, den War Mode auszuprobieren oder findet ihr das Update unnötig und wünscht euch lieber das alte System? Sagt es uns in den Kommentaren!