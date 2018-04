Fortnite: Spieler sichten erste Kometeneinschläge

Schon seit Beginn des Monats April spekulieren Fortnite-Spieler über merkwürdige Objekte in der Luft. Lange schien es so, als drohte ein Komet auf die "Battle Royale"-Welt einzustürzen. Nun sichteten Spieler die ersten Kometeneinschläge.

Die wohl gängigste Theorie auf Reddit ist, dass ein Komet oder vielleicht sogar mehrere das Areal der Map namens Tilted Towers zerstören werden. Trotz zahlreicher Spekulationen schweigt Entwickler Epic Games. Auch auf Facebook erreichte uns eine Nachricht von Steven mit folgendem Video, das einen fliegenden Kometen zeigt. Passiert sei danach allerdings nichts:

Der Grund für die "Tilted Towers"-Theorie ist laut einigen Reddit-Nutzern die extreme Beliebtheit der Gegend während des Early Games. Auch auf Twitter spekulieren die Spieler:

Meteor coming down in Fortnite?!?! Thanks to @SkolMurray for sending it my way. Vid Credit Reddit User: VelocityReaper pic.twitter.com/K3pJ96NIQ8

Ein anderer Nutzer weist daraufhin, die Kampagne zu spielen, um den Sinn der Flugobjekte zu verstehen:

Maybe if people actually played the campaign they would actually learn what is going on.