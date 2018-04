Lange Zeit war es um Serious Sam rühig. Nun meldet sich der kroatische Entwickler Croteam zurück und kündigt kurz und knapp Serious Sam 4 - Planet Badass an.

Das erste Video zeigt Sam in gewohnter Form:

Details zum neuen Serienteil gibt es derweil noch nicht wirklich. Immerhin versprechen die Entwickler, dass es dieses Mal keine Wüsten-Level geben wird. Dafür aber zahllose One-Liner, viele Waffen und ein noch größerer Umfang.

Eine ausführliche Präsentation des Shooters soll es auf der E3 2018 geben. Diese findet vom 12. bis zum 14. Juni 2018 in Los Angeles statt.

Bestätigt ist derweil übrigens nur eine PC-Version von Serious Sam 4 - Planet Badass, die bei Steam gelistet wird. Dort wird bereits auch ein Mehrspieler- und Koop-Modus indirekt bestätigt.

Einen Veröffentlichungstermin für Serious Sam 4 - Planet Badass gibt es noch nicht. Auch hierzu möchte sich Devolver Digital voraussichtlich erst zur E3 2018 äußern.