Jubiläumsgewinnspiel: Gewinnt eine PS4 Pro mit God of War

Heute gibt es gleich zwei große Ereignisse zu feiern! Da wäre natürlich der 20. Geburtstag eurer Lieblings-Seite spieletipps.de, den wir schon die ganze Woche feiern, und heute erblickt ein ehemals griechischer Gott das Licht der Welt auf der PlayStation 4. Der kleine Kratos und sein neues Abenteuer werden heute 0 Jahre alt. Wenn das nicht zwei gute Gründe für eine ordentliche Feier sind, was dann?

Sony sieht das ähnlich und lässt zur Feier des Tages einen ganz besonders schicken Preis springen, den wir hiermit für euch verlosen dürfen. Apropos verlosen: Wir haben in unserer Jubiläumswoche jeden Tag tolle Preise für euch. Noch könnt ihr an allen Gewinnspielen teilnehmen (solltet ihr unbedingt tun!). Achtet aber auf den jeweiligen Einsendeschluss. Hier geht's direkt zu den bisherigen Gewinnspielen:

Jetzt aber genug der Worte! Zur Feier des Tages gibt es heute das Spiel God of War mitsamt einer nagelneuen PlayStation 4 Pro im Bundle! Nur eine richtige Antwort und etwas Glück trennen einen von euch von diesem Wahnsinns-Preis. Kommen wir gleich zur Gewinnspielfrage.

Als Kratos seinen ersten Auftritt hatte, waren gestandene spieletipps-Redakteure etwas verblüfft. Denn der Name "Kratos" tauchte bereits einmal in einer bekannten Spielereihe auf, die aber so rein gar nichts mit God of War zu tun hat. Die Frage lautet: In welcher Spielereihe tauchte bereits vor God of War eine Figur namens Kratos auf?

a) In den JRPGs der "Tales of"-Reihe gibt es einen Schwertkämpfer, der auf den Namen Kratos hört.

b) Kratos heißt ein Boss in einem geheimen Level in einem "Super Mario"-Teil.

c) In den Sonic-Spielen gibt es einen fliegenden Kater namens Kratos.

d) Kratos ist ein Gelehrter der Assassinen in Assassin's Creed.

ACHTUNG! Das Spiel als Teil dieses Preises ist frei ab 18 Jahren, daher dürfen an diesem Gewinnspiel nur Personen im Alter von 18 Jahren oder älter teilnehmen! Zur Verifizierung eures Alters ist der Scan oder ein Foto eines aussagekräftigen Dokumentes (zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass) nötig.

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Kratos an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Samstag, der 28. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Auch ist in diesem Fall zwingend ein Altersnachweis erforderlich (siehe oben). Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!