Mit 6.142 teilnehmenden Spielern hat es Anfang des Jahres in Eve Online trotz einer zuvor getätigen Absage die bislang größte digitale Weltraumschlacht gegeben. Die "Million-Dollar-Schlacht" wird nun auch vom Guiness Buch der Rekorde geehrt.

Auf dem Eve-Fanfest am 14. April haben die Organisatoren des Guiness Buch der Rekorde den Entwickler CCP ganz offiziell für die "höchste Anzahl gleichzeitig an einer einzelnen PvP-Schlacht eines Videospiels teilnehmenden Spieler" geehrt. Unabhängig natürlich von deren Ausgang.

Der isländische Entwickler reicht den Preis direkt weiter an die Spieler:

"Unsere Community steht im Mittelpunkt unseres Handelns und diese Auszeichnung gehört ihnen. Wir stellen die Sandbox zur Verfügung und sie tun all diese erstaunlichen Dinge darin. Eure Kämpfe haben die Technologie an ihre Grenzen gebracht und eure Kriege haben eine Spur in den Sternen hinterlassen. Bei der Belagerung von 9-4 habt ihr Rekorde gebrochen und Guinness World Records hat dies bestätigt. Dieser Preis gehört euch, wir sind nur seine Verwalter."