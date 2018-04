Nach einer etwas mageren Woche gewinnen die Spielveröffentlichungen wieder an Fahrt. Von strategischen Kämpfen über klassische Adventures bis hin zu außergewöhnlichen Konzepten auf und vor dem Bildschirm findet ihr ein breites Spektrum an spielerischer Unterhaltung.

Hier seht ihr die Videozusammenfassung der Veröffentlichungen in KW 17

Da dürfte mal wieder für jeden etwas dabei sein. Hier sind die Spieleveröffentlichungen der Kalenderwoche 17!

Battletech | 24. April

PC

In Battletech übernehmt ihr die Kontrolle über eine eigene Staffel von Mechs, die ihr in spannenden Schlachten befehligt. In rundenbasierten Kämpfen meistert ihr die Handlung oder führt eure Kampfroboter in diversen Mehrspieler-Modi ins Gefecht.

Frostpunk | 24. April

PC

Nach This War of Mine setzen die Indie-Entwickler von 11 bit studios erneut auf ein wenig trostreiches Szenario. Inmitten eisiger Kälte versucht ihr in Frostpunk eine Zivilisation aufzubauen, die den niedrigen Temperaturen zum Trotz überlebt.

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe | 24. April

Nintendo Switch

Nachdem das zweite große Spiel zur Kultserie South Park bereits auf PC, PS4 und Xbox One gute Kritiken einfahren konnte, erscheint South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe nun auch für Nintendo Switch.

The Swords of Ditto | 24. April

PC / PS4

The Swords of Ditto kombiniert Elemente aus Topdown-Adventures mit Roguelike-Mechaniken. Heraus kommt dabei eine äußerst süße, doch auch ordentlich fordernde Reise, in der Generationen von Helden die Welt retten möchten.

Death Road To Canada | 25. April

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Wie spannend eine Reise nach Kanada durch die Zugabe von unzähligen Zombies wird, können PC-Besitzer bereits seit knapp zwei Jahren nachvollziehen. Nun erscheint Death Road To Canada auch für aktuelle Konsolen.

Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Trilogy | 26. April

Nintendo Switch

Bislang war die Spielesammlung Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Trilogy für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Nun bekommen auch Besitzer einer Nintendo Switch Gelegenheit dazu, die Trilogie rund um Naruto zu spielen.

Jotun - Valhalla Edition | 27. April

Nintendo Switch

Sowohl die Gestaltung als auch die Einflüsse nordischer Mythologie bescherten Jotun in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit auf PC und PS4. Nun erscheint das außergewöhnliche Abenteuer auch auf Nintendo Switch.

Nintendo Labo | 27. April

Nintendo Switch

Nintendo setzt mit Nintendo Labo auf ein Spielerlebnis vor dem Bildschirm und auch um ihn herum. Mithilfe von Kartonfiguren entsteht außergewöhnliches Spielzeug, das die Kreativität der Spieler anspornen soll.

Wie sehen eure Pläne für die kommende Woche aus? Entzündet ihr wärmende Feuer in den Herzen einer frierenden Zivilisation? Stürzt ihr euch als Wiedergeburt eines Schwertes in einen nicht enden wollenden Krieg? Oder baut ihr euch aus Karton neue Spielsachen? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.