Jubiläumsgewinnspiel: Gewinnt das ultimative Bethesda-Spielepaket

Liebe Leser! spieletipps feiert seinen 20. Geburtstag. Dafür haben sich viele große Publisher bei uns als Gratulanten gemeldet und wirklich großartige Preise spendiert, die wir ihm Rahmen der Jubiläumswoche für euch verlosen durften. Schaut mal rein, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, an allen Jubiläumsgewinnspielen teilzunehmen. Achtet aber auf den jeweiligen Teilnahmeschluss! Hier geht's direkt zu den Gewinnspielen:

Am letzten Tag unserer Jubiläumswoche kommt Bethesda vorbei. Im Gepäck befindet sich ein riesiges Paket, das einem von euch gehören soll! Besser, ihr schnallt euch an, denn der Gewinn besteht aus gleich drei Spielen für die PlayStation 4. Aber nicht einfach die herkömmlichen Varianten, sondern ganz besonders edle Editionen:

Wolfenstein 2 - The New Colossus in der Collector's Edition

The Elder Scrolls Online - Morrowind, ebenfalls in der Collector's Edition

Fallout 4 in der extrem raren "Pip-Boy"-Edition

Ihr dürft jetzt wieder Luft holen.

So einfach rücken wir dieses Wahnsinns-Paket aber natürlich nicht raus! Zuvor müsst ihr natürlich eine schier unlösbare Aufgabe bewältigen! Na ja, so unlösbar ist die nicht. Genau genommen ist sie rein gar nicht unlösbar. Speziell wenn ihr unsere Jubiläumsartikel genau verfolgt habt, dürfte euch die Antwort sehr leicht fallen. Die Frage lautet:

Wie heißt der Gründer von spieletipps.de?

Wie? Keine Auswahlmöglichkeiten? Nein, keine Auswahlmöglichkeiten. Aber wie gesagt: Im Rahmen unserer Jubiläumsberichterstattung wird die gestellte Frage hinlänglich beantwortet. Wenn ihr nicht sicher seid, schaut mal, was wir in den vergangenen Tagen zu dem Thema veröffentlicht haben. Die Antwort liegt irgendwo da draußen ...

Fallout 4 entführt euch erneut ins radioaktive Ödland der USA:

ACHTUNG! Teile dieses Preises sind frei ab 18 Jahren, daher dürfen an diesem Gewinnspiel nur Personen im Alter von 18 Jahren oder älter teilnehmen! Zur Verifizierung eures Alters ist der Scan oder ein Foto eines aussagekräftigen Dokumentes (zum Beispiel Personalausweis oder Reisepass) nötig.

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Gründervater an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Sonntag, der 29. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Auch ist in diesem Fall zwingend ein Altersnachweis erforderlich (siehe oben). Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Teil der Collector's Edition von Wolfenstein 2: Eine Action-Figur von "Terror-Billy."

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!