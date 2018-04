Passend zum Wochenende bietet euch Epic Games einen ordentlichen Grund, euer Wochenende mit Fortnite Battle Royale zu verbringen: Ein Event, bei dem ihr das doppelte an Erfahrung sammeln könnt.

Ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch die doppelte Anzahl an verdienter Erfahrungspunkte zu sichern. Am Montag den 23. April um 14:00 Uhr ist das Event auch schon wieder vorbei.

Double XP Weekend is here!



All experience gained is doubled from now until 8am ET (12:00 GMT) April 23. pic.twitter.com/fAvpW74job