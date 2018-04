Laut einem kürzlichen Leak auf der „Call of Duty“-Informationsseite charlieINTEL.com soll das vor kurzem angekündigte Black Ops 4 einen Multiplayer-Modus enthalten, der stark an Overwatch oder LawBreakers erinnert. So soll das Spiel eine Mischung aus traditionellem „Boots on the Ground“-Gameplay und den „Advanced Movements“ bekannt aus Black Ops 3 bieten.

Dieser Teaser enthält die bisher einzigen offiziellen Informationen zum neuen Call of Duty:

Angeblich wurden in Anlehnung an das Spezialisten-System des Vorgängers zudem sämtliche Perks entfernt und in ein ungewöhnliches Killstreak-System umgewandelt. Gerüchteweise reagierten die Spieletester ausgesprochen negativ auf die Änderungen und kritisierten unter anderem, dass die Mechanik der „Call of Duty“-Reihe nicht gerecht werde.

Im Leak ist die Rede davon, dass die Informationen zwar dem letzten bekannten Stand der Entwicklung entsprächen, aber natürlich nicht zwangsläufig das Endergebnis wiederspiegeln müssten. Angesichts der anstehenden Community-Präsentation in nur wenigen Wochen, sei die Quelle jedoch sehr besorgt, was den Ausgang des heiß erwarteten Spiels angeht. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Black Ops 4 keine klassische Singleplayer-Kampagne enthalten werde und sich stattdessen auf die Multiplayer-, Zombie und Battle-Royale-Modi konzentrieren werde.

Was haltet ihr von den Gerüchten? Hättet ihr etwas dagegen, wenn die Serie sich von ihrem klassischen Gameplay distanziert und versucht, etwas Neues auf die Beine zu stellen? Oder seid ihr der Meinung, Call of Duty müsse um jeden Preis Call of Duty bleiben? Diskutiert in den Kommentaren.