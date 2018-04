Viel zu selten wird das, was uns Gamer verbindet und was wir lieben mal so richtig gefeiert, findet ihr nicht auch? Gut, dass es das Gamefest 2018 gibt! Da wird unser aller liebster Zeitvertreib nämlich mal so inszeniert, wie es sich gehört!

Das Gaming-Event der #gamesweekberlin findet am 27. und 28. April im Säälchen Berlin, Holzmarktstraße 25 statt. Im Mittelpunkt stehen - wie es sich gehört - Games, Cosplay, Loot, Let’s Play. Über drei Stockwerke wird Spielspaß für Hardcore-, Casual- und Nachwuchs-Gamer geboten. Von internationalen Blockbustern und kreativen Indie-Spielen, bis zu VR- und Brettspielen geht alles.

Nicht nur aktuelle Spiele (wie diese, die in den kommenden Tagen erscheinen), sondern vor allem viel Retro-Liebe gibt es auf dem Gamefest

Highlight: Eine knifflige "Real Life"-Quest lotst die Besucher durch die Ausstellung und belohnt zwar nicht mit Erfahrungspunkten, dafür aber mit Preisen von Ubisoft, Nintendo und King! Auf einer Bühne inmitten der Ausstellung können die Besucher auf der großen Leinwand spielen und in einem Turnier auch noch ordentlich Loot ergattern. Am Samstag, den 28. April, werden außerdem noch die Cosplay-Größen Maul und Zayuri als Gäste erwartet, die sich gerne für Fotos mit den Fans zur Verfügung stellen.

Maul in einigen seiner beeindruckenden Kostüme. (Quelle: Facebook)

Übrigens: Wer die "Real Life"-Quest erfolgreich abschließt, nimmt an der Tombola teil. Auch beim Multiplayer-Turnier gibt’s was zu gewinnen. Darunter befinden sich so hübsche Preise wie Far Cry 5 - Father Edition“ (PS4), "Assassin's Creed"-Merch, Amiibo-Figuren wie den kultigen Woll-Yoshi oder "Animal Crossing"-Charaktere und vieles mehr!

Das schönste an den Feierlichkeiten aber ist, dass ihr schon jetzt 5 x 2 Eintrittskarten gewinnen könnt, die an beiden Tagen für das Gamefest gültig sind. Die könnt ihr gerne haben, aber dazu sollt ihr zuerst eine Frage richtig beantworten. Die lautet wie folgt:

Maul gehört mittlerweile zu den bekanntesten Cosplayern weltweit. Sein Künstlername ist an die Figur des Darth Maul aus Star Wars - Episode 1 angelehnt. Aber auf welchen Namen hört Maul, wenn er gerade mal nicht in einem seiner aufwändigen Kostüme unterwegs ist?

a) Tim

b) Urs

c) Udo

d) Ben

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Gamefest an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Mittwoch, der 25. April 2018 um 8 Uhr morgens. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen.

Aus allen richtigen Einsendungen ziehen wir dann per Zufall fünf Gewinner, die jeweils zwei Tickets erhalten. Die Gewinner werden nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!