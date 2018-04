Arcade Modus: Der Arcade Modus gibt euch die Möglichkeit, in einem Match mit 27 weiteren Spielern zu kämpfen. Wie auch im normalen Modus, könnt ihr alleine oder mit Freunden antreten. Jede Runde findet in einer von sechs verschiedenen Varianten statt, die zufällig ausgewählt werden. So können Waffen beschränkt werden oder die Runde auf nur einen Waffen-Typ ausgelegt werden. Die Varianten heißen: Shotguns, Sniper Rifles, All Weapons, Melee Only, Pistols und Item Heaven.