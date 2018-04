Entwickler Rockstar Games und Publisher Take Two Interactive haben eine neue Edition von Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. Mit Ingame-Inhalten im Wert von 10 Millionen GTA-Dollar bietet das Paket eine ordentliche Starthilfe in GTA Online.

Ihr seid neu in Los Santos? Im Video zeigen wir euch, wie ihr ein Flugzeug "klaut".

90 Millionen verkaufte Exemplare und über 6 Milliarden Dollar Einspiel machen GTA 5 zum erfolgreichsten Unterhaltungsmedium aller Zeiten. Und auch nach über vier Jahren im Handel verkauft sich GTA 5 immer noch wie geschnitten Brot.

Da überrascht es wenig, dass Entwickler Rockstar Games und Publisher Take Two nun ein neues Bundle ihres Spiels veröffentlicht haben. Grand Theft Auto 5: Premium Online Edition ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen und enthält das Hauptspiel sowie den Criminal Enterprise Starter Pack Bonus.

Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, bringt letzterer aufstrebenden Ganoven Inhalte im Wert von 10 Millionen GTA-Dollar für den Multiplayer-Part GTA Online – darunter Waffen, Immobilien, Fahrzeuge und eine Million Dollar Startkapital. Diese Edition richtet sich somit klar an neue Spieler, die bislang noch keine Karriere in GTA Online gestartet haben.

Bei einschlägigen Retail-Händlern ist die Premium Online Edition von GTA 5 momentan für einen Preis von circa 70 Euro erhältlich. Auf Steam kostet sie derzeit kurioserweise fast 90 Euro. Aktuell kommen Konsolenspieler also deutlich günstiger weg.

Führt euch die Premium Online Edition in Versuchung, auch oder noch einmal die riesige Spielwelt von Los Santos unsicher zu machen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!