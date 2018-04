Das neue God of War für die PlayStation 4 zählt bereits jetzt zu den wichtigsten Spielen dieses Jahres. Damit das auch so bleibt, sorgen sich die Entwickler auch nach der Veröffentlichung um ihr Spiel, indem sie regelmäßig Ausbesserungs- und Funktions-Updates bereitstellen. Zurzeit steht euch die Version 1.13 zur Verfügung.

So hat sich die "God of War"-Serie im Laufe der Zeit verändert:

Das aktuelle Update enthält laut den Patchnotes lediglich „Bugfixes und Verbesserungen“. Die vorherige Aktualisierung 1.12 brachte allerdings ein ergänzendes Feature, auf das viele Spieler bereits gehofft hatten: Endlich kann die Schriftgröße der Bildschirmtexte, die auf manchen kleineren Fernsehern kaum lesbar waren, mittels eines Sliders angepasst werden. Zwar ist die Auswirkung nach wie vor verhältnismäßig gering, sollte jedoch in vielen Fällen bereits Abhilfe schaffen. Ob Sony Santa Monica diesbezüglich ein weiteres Update nachreichen wird, ist noch nicht bekannt.

Mit dem Slider "Menü vergrößern" könnt ihr die Texte im Spiel skalieren.

Bereits fest in Planung ist jedoch angeblich ein Fotomodus. Damit sollt ihr zu jeder Zeit die wunderschönen Wälder und Täler Midgards vom Bildschirm abfotografieren und danach mit schicken Filtern versehen können.

