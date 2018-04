Kaum ist God of War erschienen, da steht im Mai schon das nächste PS4-exklusive Spiel vor der Haustür: Detroit - Become Human. Damit ihr sicher gehen könnt, ob das neue Spiel der "Heavy Rain"-Macher etwas für euch ist, veröffentlicht Sony schon heute eine kostenlose Demo-Version.

Im Video gibt es zusätzlich neue Eindrücke aus dem Androiden-Abenteuer:

In der Anspielversion könnt ihr euch selbst an die Eröffnungsszene "Hostage" wagen, die den Charakter Connor in den Fokus rückt. Insgesamt ist die Demo etwa 3 Gigabyte groß und kann wie gehabt im PlayStation Network kostenlos heruntergeladen werden.

Wie dem offiziellen PlayStation.Blog zu entnehmen ist, können Besitzer von Amazons "Smart AI"-Gerät Alexa zusätzlich einen Skill namens "Cyberlife" herunterladen. Durch diesen werden weitere Informationen und Hilfestellungen zur Demo zugänglich. So könnt ihr Alexa fragen, was für eine Geschichte hinter welchen Charakteren steht oder euch von ihr erklären lassen, warum eine Situation gerade so passiert ist. Zudem könnt ihr mit Alexa herausfinden, wie die Demo hätte anders ausgehen können.

Und so funktioniert der Alexa-Skill:

Im selben Atemzug gibt der Entwickler Quantic Dream außerdem bekannt, dass die Arbeiten an Detroit - Become Human abgeschlossen sind. Das Spiel hat somit den "Gold-Status" erreicht. Dem Veröffentlichungstermin am 25. Mai exklusiv für die PlayStation 4 steht somit quasi nichts mehr im Wege.

Noch mehr Infos zum vielversprechenden Abenteuer gibt es derweil in unserer Vorschau "Detroit - Become Human: Große Themen und persönliche Schicksale".

In Detroit - Become Human erlebt ihr eine Geschichte aus drei Android-Perspektiven: Kara, Markus und Connor. Wie üblich in den Spielen von Quantic Dream, trefft ihr dabei Entscheidungen, die mal mehr und mal weniger einen großen Einfluss auf die Handlung nehmen.