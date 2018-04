In der kommenden Woche bieten sich euch mal wieder zahlreiche Optionen, eure Freizeit durch digitale Unterhaltung zu bereichern. Je nachdem, welche Konsole ihr besitzt oder ob ihr einen PC euer eigen nennt, wartet von bunten Hüpfern, über emsige Krieger bis hin zu mies gelaunten Skeletten jede Menge Action auf euch.

Guns of Icarus Alliance | 1. Mai

PS4

Ist es euch in Sea of Thieves zu nass und ihr bevorzugt luftigere Abenteuer, solltet ihr euch Guns of Icarus Alliance anschauen. Die PvE-Erweiterung zu Guns of Icarus Online kommt knapp ein Jahr nach ihrem PC-Debut nun auch auf die PS4.

Killing Floor - Incursion | 1. Mai

PS-VR

Die VR-Adaption Killing Floor - Incursion ist bereits seit einem halben Jahr für Oculus Rift und HTC Vive erhältlich. Nun erscheint der blutige Horror-Shooter auch für PS-VR.

Super Mega Baseball 2 | 1. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Auch wenn die Darstellung eher verspielt ausfällt, erwartet euch in Super Mega Baseball 2 knallharte Ballsport-Action auf dem Spielfeld. Neue Anpassungsmöglichkeiten und eine aufgehübschte Optik umreißen grob die Verbesserungen der Fortsetzung, die wie schon der Vorgänger sowohl alleine als auch im Multiplayer gespielt werden kann.

Total War Saga - Thrones of Britannia | 3. Mai

PC

Im Jahr 878 tobt ein Krieg, der die Mächte aus England, Wales, Schottland und Irland auf Trab hält. Total War Saga - Thrones of Britannia setzt auf die gängigen Mechaniken der Reihe und würzt die Erzählung mit besonderen Ereignissen.

Donkey Kong Country - Tropical Freeze | 4. Mai

Nintendo Switch

Donkey Kong Country - Tropical Freeze sorgte bereits auf der Wii U für verzweifelte Gesichter. Getreu der Tradition der Reihe verlangen die Sprungpassagen euch einiges ab. Nun erscheint der Hüpfspaß für Nintendo Switch und bringt für das jüngere Publikum den entschärften "Funky Kong"-Modus mit.

City of Brass | 4. Mai

PC / PS4 / Xbox One

In einem Szenario aus 1001 Nacht kämpft ihr in City of Brass gegen allerhand Skellete, Monster und Geister. Die Mischung aus Roguelike-Mechaniken und Kämpfen mit Säbel und Peitsche stammt aus den Köpfen von ein paar ehemaligen Bioshock-Entwicklern. Auf dem PC befindet sich das Action-Adventure seit ein paar Monaten in der "Early Access"-Phase.

Was habt ihr nächste Woche vor? Klärt ihr die Fronten im frühen England? Macht ihr gemeinsam mit Freunden die Lüfte unsicher? Oder sucht ihr einen Djinn, der euch Wünsche erfüllt? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.