Sony startet zurzeit einen Sale nach dem anderen. Dieses Mal erwarten euch hunderte japanische Games im "Big in Japan"-Sale zu reduzierten Preisen.

'PS Plus'-Abonennten erhalten diese Spiele im April völlig kostenfrei:

Der "Big in Japan"-Sale hat gestartet und wie der Name schon sagt, erwarten euch damit vor allem Angebote zu japanischen PS4-Spielen. Ein paar ganz besondere Deals haben wir hier für euch zusammengetragen:

"PlayStation Plus"-Abonennten haben derzeit außerdem noch die Möglichkeit die kostenlosen Spiele im April herunterzuladen.

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr euch den Kauf eines Spiels aufgrund des "Big in Japan"-Sales überlegen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!