Die Autorin des Videospiel-Blogs platinumparagon, ihres Zeichens Doktorandin für Psychologie, hat in einem ihrer Posts versucht, effektive Maßnahmen gegen toxisches Online-Gaming-Verhalten zu sammeln. Dabei stieß sie auf eine Studie, der zufolge bereits einfache Motivationsnachrichten auf den Ladebildschirmen eines Spiels zu einem bewussteren Miteinander führen kann.

Ihr interessiert euch für LoL aber habt nie den Zugang gefunden? Dieses Video macht euch den Einstieg leicht:

Besagte Studie, auf die sich die Blog-Autorin bezieht, stammt von niemand anderem als Dr. Jeffrey „Lyte“ Lin, der zuvor als Lead Designer für die Sozialsysteme in League of Legends gearbeitet hat. Im Zuge eines Experimentes, wurden den Spielern von insgesamt 10 Millionen LoL-Matches Nachrichten angezeigt, die sie zur Reflexion ihres eigenen Verhaltens bewegen sollten. So lauteten die Texte etwa „Spieler, die mit ihren Mitspielern kooperieren, gewinnen mehr Spiele“ oder „Mitspieler spielen schlechter, wenn du sie nach einem Fehler beleidigst“.

Die Ergebnisse der "Optimus"-Studie sind überraschend. (Quelle: Dr. Lin, GDC 2013)

Indem euch auf diese Weise die Konsequenzen eurer sozialen Handlungen als eindeutige Kosten-Nutzen-Rechnung vorgestellt werden, sollt ihr demnach tendenziell weniger aus Mitgefühl, sondern eher aus persönlichem Vorteil agieren. Und anscheinend wirkt diese Form der automatischen Selbstverbesserung: Im Vergleich wurden 6,22 Prozent weniger Beschwerden über Beschimpfungen im Voice- und sogar ganze 11 Prozent weniger im Text-Chat registriert. Laut der Autorin des Blogposts hält das aber natürlich nicht die Trolle ab, die ohnehin „die Welt brennen sehen wollen“.

Seid ihr beim Online-Zocken schon mal über derartige Nachrichten gestolpert? Habt ihr daraufhin bewusst oder unbewusst euer Verhalten angepasst oder nicht? Erzählt uns in den Kommentaren, welche Erfahrungen ihr mit toxischen Chats gemacht habt.