Nintendo hat den Bericht des Geschäftsjahres 2017 veröffentlicht und damit Einsicht in die beeindruckenden Verkaufszahlen von Nintendo Switch gewährt. So wurden beispielsweise bereits über 68,97 Millionen Videospiele für die Hybrid-Konsole verkauft.

Das ist der Trailer zum erfolgreichsten 'Nintendo Switch'-Spiel:

Dass die Hybrid-Konsole für Nintendo einen klaren Erfolg darstellt, steht außer Frage. Immerhin ist sie bereits nach einem Jahr die erfolgreichste Konsole in den USA. Interessant gestalten sich deshalb vor allem die Verkaufszahlen, die wir euch hier nicht weiter vorenthalten wollen.

Die Hybrid-Konsole selbst ist bis zum 31. März 2018, also etwas mehr als einem Jahr nach Veröffentlichung, weltweit 17,79 Millionen Mal über die Ladentheke gewandert und verkaufte sich in diesem Zeitraum bereits besser als Nintendos Wii U (13,56 Millionen) in ihrer gesamten Laufzeit.

Das bestverkaufte Spiel für Nintendo Switch ist kaum überraschend Super Mario Odyssey mit satten 10,41 Millionen verkauften Exemplaren. Auf Platz 2 landet das Rennspiel Mario Kart 8 - Deluxe mit immerhin 9,22 Millionen verkauften Einheiten. Damit stellt die Neuauflage sogar Wii U's Mario Kart 8 mit 8,42 Millionen Verkäufen in den Schatten.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild schafft es auch noch aufs Treppchen und ist mit einer Verkaufszahl von 8,48 Millionen sogar das erfolgreichste Spiel der gesamten "The Legend of Zelda"-Reihe.

Ebenfalls erwähnenswert ist das erst kürzlich veröffentlichte Jump & Run Kibry Star Allies, welches sich bereits 1,26 Millionen Käufer geschnappt haben.

Heute, am 27. April 2018, erscheint Nintendo Labo. Ob sich dieses Produkt ebenfalls als erfolgreiche Geschäftsidee entpuppen wird? Was Nintendo Labo zu bieten hat, erfahrt ihr jedenfalls in der Bilderstrecke.