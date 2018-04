Through the Darkest of Times: Indie-Spiel zur Zeit des Nationalsozialismus angekündigt

Das Berliner Entwicklerstudio Paintbucket Games arbeitet an seinem ersten Projekt, nämlich dem Indie-Strategiespiel Through the Darkest of Times. Hierbei ist es eure Aufgabe einen Widerstand zur Zeit des Nationalsozialismus zu organisieren.

Wie das neu gegründete Entwicklerstudio via Pressemitteilung verkündet, widmet sich das PC-Spiel Through the Darkest of Times einem äußerst düsteren Kapitel unserer Geschichte. Als Anführer einer Widerstandsgruppe seid ihr damit beschäftigt, "Verfolgten zu helfen und allgemein das Regime zu schwächen". Weiters heißt es:

"Zwar basiert das Spiel auf wahren Begebenheiten und orientiert sich an realen Widerstandkämpfern dieser Zeit, die Charaktere der Widerstandsgruppe werden jedoch prozedural generiert. Somit ist trotz der jeweils gleichen historischen Ereignisse jedes Spiel anders und der Spieler steht jedes Mal neuen Herausforderungen gegenüber". "Das Spiel läuft in Runden und Kapiteln ab, wobei jede Runde einer historischen Woche entspricht. Der zunehmende Verfolgungsdruck der Nazis erhöht auch den Druck auf den Spieler und man muss ständig versuchen, Aufmerksamkeit durch Aktionen zu erhöhen, um nicht gleichzeitig von der Gestapo erwischt zu werden".

Zurzeit befindet sich Through the Darkest of Times noch in der "Pre-Alpha"-Phase, soll im Herbst dieses Jahres jedoch auf Steam im Early Access veröffentlicht und im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt werden.