Das neue God of War hat mit vielen Traditionen der Reihe gebrochen. Die größte Auswirkung hat dies aber auf den Anti-Helden Kratos, den wir in einer gänzlich neuen Rolle erleben. Die Entwickler betonen nun in einem Interview, dass sie diesen Wechsel herbeigesehnt haben, um sich selbst ein wenig von der Schuld freizumachen.

Wie sich Kratos entwickelt hat, zeigt dieses Video:

„In ihm war nicht mehr viel Menschlichkeit übrig, aber ich glaube, dass niemand so verloren ist, dass es keine Chance mehr gibt, ihn vom Rand des Abgrunds wegzuziehen“, verriet Game Director Cory Barlog gegenüber der Seite Polygon. „Ich denke, dass dies eine fantastische und dramatische Chance war, dies bei Kratos durchzuführen. [...] Atreus wurde nicht komplett von Kratos aufgezogen. Seine Mutter Faye hat eine Menge der anfänglichen Arbeit gemacht. Kratos hat diese Zeit in den Wäldern verbracht und versucht herauszufinden, wie er die Dämonen in sich selbst besiegen kann. Das Monster, das wir als Schöpfer, erst freigelassen haben.“

„Wir sind also zum Großteil dafür verantwortlich, dass Kratos dieses Monster zu jeder Zeit war. Und nun nehmen wir unsere Verantwortung ernst, ihm zu helfen, dies wieder in die Balance zu bringen. Am Anfang der Reise ist er darin nicht wirklich gut. Aber genau darin liegt die Faszination. Dass ein kleiner Junge diesem Typen etwas beibringen kann, der bereits seit hunderten Jahren lebt. Der den Thron des griechischen Pantheons bestiegen hat und für den Untergang so vieler Gottheiten verantwortlich war.“