Die schwedische Behörde NCC (Norwegian Consumer Commission) hat eine große Beschwerde gegen vier digitale Spieleplattformen eingelegt. Dabei geht es um das PSN, EAs Origin-Plattform sowie der Nintendo eShop und Steam. Der Grund dafür sind angeblich vernachlässigte Warnhinweise für die Kunden, die in diesen Shops zu wenig Rechte eingeräumt bekommen.

Genauer gesagt, geht es hier um das Rückgaberecht. Laut EU-Verordnung gibt es 14 Tage, in denen der Kunde jederzeit den gekauften Artikel zurückgeben kann. Bei digitalen Spielen ist dies natürlich schwierig, auch, wenn Steam mit der zweistündigen Rückgabe eine erste Mechanik dafür gefunden hat. Die NCC will allerdings nicht, dass die Kunden uneingeschränktes Rückgaberecht für die 14 Tage bekommen. Stattdessen sollen Sony, EA, Valve und Nintendo darauf hinweisen, dass diese Shops den Rückgaberegelungen nicht folgen.

Dies wäre dann durch eine Box geregelt, in der der Kunde vor jedem Kauf einen Haken setzen muss. Oder durch zusätzliche AGBs, die vor dem Bezahlen bestätigt werden müssen. Bislang hat sich noch keines der genannten Spieleunternehmen zu der Beschwerde geäußert. Ob sich etwas in Zukunft in den Stores hier in Europa ändern wird, muss sich also noch zeigen.