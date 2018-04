Call of Duty: Black Ops 4 bekommt vermutlich ein altes Feature vergangener Shooter-Ableger. Das lässt zumindest ein verräterisches Twitter-Bild der Entwickler von Treyarch vermuten. Darauf sind zehn kleine Kästchen zu sehen. Daneben prangt eine 10/10. So, wie es einst in Call of Duty: Black Ops 2 und Advanced Warfare mit dem Pick 10- und Pick 13-System war.

Der erste Teaser zu Call of Duty - Black Ops 4 ist da:

Demnach könnte auch Call of Duty: Black Ops 4 dieses besondere System wiederbekommen. Im Multiplayer habt ihr dann nur zehn Punkte zu vergeben, um euer Equipment auszuwählen. Das schränkt das Loadout ein, führt aber im Endeffekt dazu, dass Spieler samt Ausrüstung gegeneinander ausbalanciert sind. Denn jeder muss sich an die Begrenzung halten.

Hier werdet ihr dann gefordert, indem ihr euch zwischen einem weiteren Perk oder vielleicht doch einem Aufsatz für eure Waffe entscheiden müsst. Am 17. Mai 2018 werden wir es genau wissen. Denn dann will Treyarch Call of Duty: Black Ops 4 offiziell enthüllen. Würdet ihr euch über eine Rückkehr des Pick 10-Systems freuen?