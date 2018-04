Der Kampf gegen Cheater und Cheat-Hersteller in PUBG geht unerbittlich weiter. In China kam es jetzt gleich zu 15 Verhaftungen und Strafen gegen Programmierer, die Cheats hergestellt und vertrieben haben. Damit hat die PUBG Corp. einen großen Schlag gelandet. Die Strafe ist dabei nur ein Aushängeschild für alle, die etwas Ähnliches in den nächsten Wochen und Monaten probieren möchten.

5,1 Millionen Dollar mussten die 15 Programmierer zusammen zahlen. Weitere Verdächtige, die mit dem Fall zusammenhängen sollen, werden noch von der Polizei verhört. Besonders schlimm ist, dass die Cheat-Programme dieser Hersteller einen Trojaner und andere Viren enthalten haben. Dies hat die Polizei zusammen mit der PUBG Corp. beim Überprüfen des Codes festgestellt. User, die diese Cheats gekauft haben, haben auch ihren Rechner infiziert und den Programmierern Zugang zu Bankkonten, Passwörtern und anderen sensiblen Daten gegeben.

Ob PUBG jemals cheat-frei sein kann, ist schwer zu sagen. Immerhin gehört es aktuell zu den beliebtesten Spielen auf dem Markt. Dies zieht auch Cheat-Hersteller an, die von dem Hype profitieren wollen. Gerade in China gibt es immer wieder neue Programmierer, die das schnelle Geschäft mit PUBG-Cheats machen wollen.