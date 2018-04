Eine Studie der Hardware-Hersteller Alienware und Dell Gaming zeigt, dass der Begriff „Gamer“ heute längst nicht mehr so negativ besetzt ist, wie er es mal war. Eine Affinität für Videospiele ist zur Norm geworden und im rechten Maß auch gar nicht mal so ungesund.

Gamer? Das sind doch diese verschrobenen, übergewichtigen und Körperpflege vernachlässigenden Nerds, die aus den heimischen Wänden des „Hotel Mama“ Fantasiewelten in World of Warcraft erobern und gefallene Feinde in Call of Duty „teebeuteln“ – oder? Nun, das war einmal – zumindest wollte es das von Massenmedien wie RTL befeuerte Klischee so. Dass Videospieler heute längst eine deutlich positivere Wahrnehmung in der Gesellschaft genießen, zeigt eine Studie von Alienware und Dell Gaming.

Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, haben besagte Hardware-Hersteller Gamer aus elf verschiedenen Ländern befragt und dabei herausgefunden, dass der Durchschnittsspieler ein Erwachsener mit Job und Familie ist. Dieses einstige Nischenhobby ist damit längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die den Begriff „Gamer“ offenbar durchaus positiv besetzt.

Und warum auch nicht? Die Studie spricht von zahlreichen positiven Auswirkungen, die Videospiele auf Eigenschaften wie Technikaffinität, strategisches Denken, Hand-Augen-Koordination und weitere Aspekte haben kann. Der Untersuchung zufolge opfern Spieler zwar gewisse Freizeitaktivitäten für ihr Hobby, darunter soziale Medien oder TV-Serien, lassen aber durchaus auch Zeit für andere Bereiche des alltäglichen Lebens wie Freunde und Familie, Sport, Musik und Reisen.

Welche positiven Auswirkungen der Genuss von Videospielen tatsächlich haben kann, zeigt unsere Bildergalerie. So können Games etwa Aspekte wie Kreativität, motorische Fähigkeiten und Allgemeinbildung fördern.