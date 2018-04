Wie fing das denn eigentlich mit Hexer Geralt einst in der Videospielwelt an? Diese Frage lässt sich mit dem ersten Serienteil The Witcher beantworten, welchen ihr aktuell bei GOG gratis erhaltet. Zusätzlich verschenkt das Unternehmen außerdem ein Kartenfass für Gwent.

So hübsch wie The Witcher 3 fällt Geralts erster Auftritt allerdings nicht aus:

Um sowohl The Witcher - Enhanced Edition als auch das Kartenfass zu erhalten, müsst ihr lediglich den Newsletter von GOG abonnieren und mindestens einmal Gwent starten. Danach erhaltet ihr das Spiel automatisch auf eurem Account gutgeschrieben und könnt es probemlos herunterladen.

Anschließend könnt ihr natürlich den Newsletter auch wieder abbestellen. Das Gratisexemplar von The Witcher dürft ihr trotzdem behalten.

Bei der Enhanced Edition handelt es sich um eine technisch und spielerisch verbesserte Variante des ersten Geralt-Abenteuers. Anders als der dritte Serienteil ist jedoch der Hexer-Anfang noch kein "Open World"-Rollenspiel und setzt zudem auf ein anderes Kampfsystem.

Wie lange das Gratis-Angebot gilt, ist übrigens unklar. Bei Interesse solltet ihr euch also dementsprechend beeilen und eventuell das erste Videospiel-Abenteuer von Geralt einmal nachholen.