Lange mussten begeisterte Hobby-Farmer darauf warten: Jetzt haben zumindest PC-Spieler die Möglichkeit in Stardew Valley gemeinsam mit bis zu drei weiteren Freunden in die Spielwelt einzutauchen.

"Stardew Valley"-Fans haben Grund zur Freude, denn mit Update 1.3 müsst ihr der Landarbeit nicht mehr alleine nachgehen. Wollt ihr euch ins kooperative Abenteuer stürzen, müsst ihr vorher jedoch einige Schritte befolgen.

Macht in eurer Steam-Bibliothek einen Rechtsklick auf Stardew Valley und wählt "Eigenschaften" aus. Wählt anschließend den Reiter "Betas" und tippt in das Textfenster das Passwort "jumpingjunimos" ein. Anschließend klickt ihr auf "Code überprüfen". Habt ihr all diese Schritte richtig befolgt, solltet ihr die Beta-Option nun auswählen können. Die Beschreibung dazu findet ihr übrigens auch auf der offiziellen Webseite.

Habt ihr in Stardew Valley bereits unzählige Stunden verbracht und möchtet daher nicht von vorne anfangen, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Ihr könnt eure bestehenden Speicherstände nämlich auch im Multiplayer verwenden. Da es sich hierbei jedoch um eine Beta handelt, sichert eure Daten besser vorher ab.

Bevor es schließlich losgehen kann, benötigt jeder Spieler, welcher der Sitzung beitreten soll, ein eigenes Zuhause. Keine Sorge, laut Entwickler sind die Hütten äußerst billig. Ihr müsst also nicht erst stundenlang farmen, um eine Koop-Sitzung erstellen zu können.

Während Steam-Nutzer den Multiplayer-Modus bereits austesten können, müssen sich diejenigen, die Stardew Valley via GOG gekauft haben, noch etwas länger gedulden. Wann auch die Konsolen-Versionen mit dem nötigen Update versorgt werden, ist bislang nicht bekannt.