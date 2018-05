Schon seit Assassin's Creed Origins auf dem Markt ist, wird darüber spekuliert, wohin die Reise als nächstes geht. Bislang schwebt der Name "Assassin's Creed Dynasty" dank mehrerer Gerüchte im Raum. Zudem wird behauptet, dass es in den asiatischen Raum geht. Dagegen spricht nun ein großer Leak von 4chan. In diesem behauptet ein vermeintlicher Insider, dass Assassin's Creed Dynasty im antiken Griechenland spielen wird. Als "Beweis" gibt es sogar einen Screenshot, der Athen in einem sehr frühen Stadium zeigen soll.

Der Fluch des Pharaoh ist für Assassin's Creed Origins verfügbar:

Spieler sollen sich am Anfang von Assassin's Creed Dynasty entscheiden können, ob sie einen männlichen oder weiblichen Protagonisten spielen wollen. Diese Entscheidung soll sich dann auch auf die Geschichte auswirken. Die Protagonisten sollen Spartiaten sein, aber auch Athen, Korinth und Delphi besuchen. Etwa 30 Prozent der gesamten Spielwelt soll mit dem Schiff bereisbar sein.

Bayek und Aya aus Assassin's Creed Origins sollen nicht erneut auftauchen, aber immerhin genannt werden. In der Geschichte soll es um Templerfamilien gehen, die die griechischen Städte kontrollieren und römische Propaganda der Bevölkerung einflößen. Nichts von dem Leak ist bestätigt oder belegbar. Deshalb bleibt es auch nur ein Gerücht. Ubisoft wird sich nicht zu den Informationen äußern. Auch wenn diese aufgrund von Assassin's Creed Origins als Vorgänger viel Sinn machen würden, solltet ihr das Ganze skeptisch betrachten.