Gibt es in Zukunft noch mehr von God of War zu sehen? Die Chancen stehen nach dem riesigen Erfolg des aktuellen PS4-Exklusivtitels ziemlich gut. Und auch die Entwickler bei Sony Santa Monica sind sich sicher, dass sie so schnell nicht genug davon bekommen werden. Wie Game Director Cory Barlog gegenüber Kotaku preisgab, hat er schon fünf weitere God of War-Teile in seinem Kopf durchgeplant.

So hat sich Kratos für das neue God of War verändert:

Natürlich ging er dabei noch nicht ins Detail darüber, worum es in den nächsten God of War-Ablegern gehen könnte. Sollten wir darüber spekulieren, könnte das Ganze zu einer Trilogie werden, die dann mit Spin-Offs geschmückt wird. Aber das ist alles nur graue Theorie. Sicher ist, dass Publisher Sony bei den aktuellen Verkaufszahlen von God of War nicht abgeneigt sein dürfte, weitere Teile zu finanzieren.

Laut Barlog könnten die Nachfolger auch deutlich weniger Entwicklungszeit in Anspruch nehmen. Immerhin müssen sie nicht mehr bei null anfangen, sondern können auf den Errungenschaften des aktuellen God of War aufbauen. Jedoch sind wir uns sicher, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis wir irgendwas vom nächsten God of War hören werden.