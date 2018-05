Quelle: Fabian Bonk / YouTube

Mit einem neuen Event in Far Cry 5 stellt Entwickler Ubisoft Montreal eine ganz besonders schlagfertige Waffe in Aussicht: Der „Shovel Launcher“ vereint die unbeirrte Durchschlagskraft des Raketenwerfers mit der grazilen Effizienz der ... Schaufel!?

Seit über einem Monat habt ihr inzwischen die Möglichkeit, im fiktiven Hope County des durchaus gelungenen Far Cry 5 auf Kultistenjagd zu gehen. In puncto Szenarien, Charaktere und Gameplay-Mechaniken nimmt sich die Far Cry-Reihe selbst für gewöhnlich nicht allzu ernst – warum also jetzt damit anfangen?

Ubisoft hat eine neue Waffe ins Spiel eingebaut, die all eure Vorstellungen von Subtilität und Ästhetik begräbt. In den wenigen Wochen nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 konnte sich die Schaufel bereits zur Lieblingswaffe vieler Spieler mausern, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Und der Kult um besagtes Gartenwerkzeug war offenbar Grund genug für Entwickler Ubisoft Montreal, noch einmal eine Schippe draufzulegen. Wir stellen vor: den „Shovel Launcher“. Das ist ein Raketenwerfer, der keine Raketen verschießt, sondern – ihr habt richtig geraten – Schaufeln.

Wie YouTube-Nutzer Fabian Bonk in seinem Video kurz demonstriert, lassen sich feindliche Kultisten durch die unkonventionelle Waffe mit einem einzigen Schuss unter die Erde befördern. Mit nur drei Schaufeln in der Waffe ist Munition zwar einigermaßen rar gesät, bereits abgeschossene Spaten lassen sich aber nach verrichteter Arbeit wieder von der Erde auflesen und weiterverwenden. Wie praktisch!

Den „Shovel Launcher“ erhaltet ihr, wenn ihr erfolgreich an dem aktuellen Event „White Collar Job” in Far Cry 5 teilnehmt. In diesem müsst ihr spezielle Wölfe – die sogenannten „Judges“ – mit Pfeilen erlegen. Das Community-Event läuft noch voraussichtlich bis zum 8. Mai 2018.