Die Firma Gamevice gibt nicht auf: Erneut hat der Hersteller des Wikipads in den USA eine Patentklage gegen Nintendo wegen der Nintendo Switch eingereicht. Der Vorwurf? Nintendo soll gegen das Gamevice-Patent bezüglich aufsteckbarer Gamepads verstoßen. Ob dem tatsächlich so ist, muss nun die United States International Trade Commission klären.

Gamevice, die schon zuvor im August 2017 erstmals eine Klage gegen Nintendo eingereicht haben, werfen dem japanischen Unternehmen vor, dass sie bewusst Patente verletzen. Der Wikipad-Hersteller hat deswegen eine Unterlassungsanordnung beantragt, die im schlimmsten Falle dafür sorgen könnte, dass es zu einem Importverbot der Nintendo Switch kommt. Das würde den Verkaufszahlen garantiert schaden.

In der Erklärung heißt es wie folgt:

"Bei den im Rahmen der Untersuchung in Frage kommenden Produkten handelt es sich um Controller-Systeme mit Komponenten, die an zwei Seiten eines elektronischen Geräts angebracht werden, zum Beispiel an ein Smartphone oder Tablet. Diese Erweiterungen passen in die Hände eines Nutzers und verfügen über Steuerungsmöglichkeiten für Spiele."