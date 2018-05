Vor etwa drei Jahren hat Square Enix auf der E3 2015 die Bombe platzen lassen und ein vollständiges Remake von Final Fantasy 7 angekündigt. Seit dem gibt es zwar hin und wieder ein paar Infofetzen, aber ansonsten herrscht Stillschweigen über das Projekt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Entwicklungsarbeit vor einiger Zeit neugestartet werden mussten.

Der Ankündigungstrailer sorgt auch heute noch für Gänsehaut:

Dies behauptet zumindest Dan Tsukasa, eigenen Angaben zufolge Videospielentwickler und 3D-Artist, auf Reddit. Mittlerweile hat er sein dortiges Konto gelöscht. Seine Aussagen sind jedoch im Forum ResetEra weiterhin einsehbar.

Bekannt ist, dass Square Enix vor über einem Jahr angekündigt hat, die Entwicklungsarbeiten am Final Fantasy 7 Remake zukünftig wieder selbst in die Hand zu nehmen. Die Zusammenarbeit mit externen Entwicklern sollte eingeschränkt werden. Dies sei zwar auch der Fall, aber Square Enix habe bei diesem Schritt die Arbeiten des vorherigen Entwicklers CyberConnect2 verworfen und neu anfangen. Demnach ist das Spiel aktuell gerade einmal zwei Jahre in Entwicklung und nicht, wie zuvor angenommen, vier Jahre.

"Sie [Square Enix] haben es nicht weggenommen und fortgesetzt. Sie haben von vorne begonnen, weil CyberConnects Arbeit einfach so nutzlos und nicht weit genug fortgeschritten war..."

Des Weiteren behauptet Tsukasa, dass der zuständige Game Director Tetsuya Nomura lediglich auf dem Blatt Papier existieren würde. Dieser sei aktuell so damit beschäftigt, Kingdom Hearts 3 für die Veröffentlichung vorzubereiten, dass er im Grunde bei der Entwicklung vom Final Fantasy 7 Remake nie vor Ort ist.

Beweisen kann Tsukasa seine Aussagen nicht direkt. Es heißt jedoch von seiner Seite aus, dass die Probleme des Final Fantasy 7 Remakes in der japanischen Entwicklerszene überall bekannt sind.

Square Enix selbst hat sich bislang zu den Gerüchten nicht geäußert. Eventuell erfahren wir ja auf der kommenden E3 2018, die vom 12. bis zum 14. Juni stattfindet, mehr zum Remake von Final Fantasy 7.