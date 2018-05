Laut einem öffentlichen Dokument der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC verdiente Bobby Kotick, der Geschäftsführer von Activision-Blizzard, im Jahr 2017 über 28 Millionen Dollar (circa 24 Millionen Euro). Obwohl es sich dabei bereits um ein gekürztes Gehalt handelt, ist die Summe allerdings noch immer mehr als 300-mal so hoch wie das Durchschnittsgehalt eines normalen Mitarbeiters.

Overwatch läuft nach wie vor blendend, wie regelmäßige In-Game-Events wie dieses zeigen:

Kotick, der neben den Bestseller-Spielen Call of Duty und Overwatch außerdem das beliebte Mobile-Game Candy Crush produziert, gehört damit zu den am besten bezahlten CEOs in den Vereinigten Staaten. Auch in den vergangenen Jahren machte er daher bereits mit einem um bis zu 4,3 Millionen Dollar höherem Jahresgehalt als jetzt auf sich aufmerksam. Normale Mitarbeiter seiner Firma verdienen im Schnitt lediglich etwa 93.000 Dollar (circa 78.000 Euro), wodurch das Lohnverhältnis bei 306:1 liegt.

Activision-Blizzard rechtfertigt diese große Ungleichheit folgendermaßen: „Aufgrund der großen Vielfalt von Berufen über zahlreiche globale Zuständigkeiten in unserer Firma unterscheidet sich das Gehalt unserer Angestellten je nach Abteilung, Berufserfahrung und Ort. Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter gerecht entlohnt werden und einen angemessenen Arbeitsanreiz erhalten.“

Haltet ihr die großen Gehaltsunterschiede für gerechtfertigt? Ist die große Verantwortung, die der Geschäftsführer eines erfolgreichen Unternehmens trägt, ausreichend für eine derartige Entlohnung? Diskutiert in den Kommentaren und sagt uns, was ihr über die Gehaltssituation denkt.