In der kommenden Woche erscheinen mal wieder jede Menge neue Spiele. Von umfangreichen Rollenspiel-Abenteuern, über hitzige Schlachten in der Wüste, bis hin zu adrenalingeladenen Rennen gibt es jede Menge Action für eure Konsolen und PCs. Wer einen zusammengefassten Überblick über alle bevorstehenden Veröffentlichungen möchte, kann unsere Videozusammenfassung anschauen:

Zusammenfassung: Das erscheint in KW 19

Für einen umfangreicheren Einblick in die Spiele, schaut ihr hier die Liste aller Veröffentlichungen inklusive ihrer Trailer an:

Conan Exiles | 8. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Davon, dass Conan Exiles mehr als nur ein digitaler Schwengel-Generator ist, könnt ihr euch seit Beginn der "Early Access"-Phase vor cirka 1,5 Jahren selbst überzeugen. Nun erscheint das Barbaren-Survivalspiel in der finalen Fassung.

Destiny 2 - Kriegsgeist | 8. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Unter dem Namen Destiny 2 - Kriegsgeist erscheint der zweite DLC für Destiny 2 und führt dabei direkt eine Reihe von Neuerungen ein. Neben neuen Inhalten wartet außerdem der Beginn der dritten Season auf euch.

Pillars of Eternity 2 - Deadfire | 8. Mai

PC

Mit Pillars of Eternity 2 - Deadfire schlägt Obsidian Entertainment das neue Kapitel des preisgekrönten RPGs auf. Dieses Mal führen euch eure Reisen über stürmische Seewege.

Raging Justice | 8. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Wenn in der Stadt das Chaos ausbricht, braucht es ein paar besondere Helden, um aufzuräumen. In Raging Justice übernehmen zwei abgehalfterte Cops und ein aufmüpfiger Teenager diese Rolle.

Trailblazers | 9. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Trailblazers kombiniert waghalsige Rennen der Marke Wipeout mit den Farbschlachten aus Splatoon. Klingt abgefahren und so sieht es auch aus. Besonderes Augenmerk liegt auf dem kooperativen Aspekt.

Laser League | 10. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Von Beginn an auf eSport ausgelegt, wirft Laser League zwei Teams aus je bis zu vier Spielern in eine futuristische Arena. In rasanten Gefechten mit Laserwänden zählen vor allem Tempo und Strategie.

One Piece - Pirate Warriors 3 | 11. Mai

Nintendo Switch

Es hat zwar etwas über drei Jahre gedauert, doch gut Ding braucht bekanntlich Weile. One Piece - Pirate Warriors 3 erscheint für Nintendo Switch und erlaubt euch künftig, die vielen Abenteuer der Strohhutbande auch unterwegs zu genießen.

Worauf seid ihr am meisten gespannt? Säubert ihr die Straßen mit Fäusten? Lauert ihr auf Abenteuer in fernen Ländern? Oder zeigt ihr euren Freunden, wer die prächtigste Barbarenkeule hat? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.