Um in Fortnite siegreich zu sein, ist eine hohe Anzahl an Gegnerabschüssen nicht zwingend erforderlich. Theoretisch ist es auch möglich das Spiel zu gewinnen, ohne einen einzigen anderen Spieler getroffen zu haben. Mit solch einem Vorgehen gibt sich ein Streamer namens Teeqzy aber nicht zufrieden. Er dokumentierte kürzlich ein Match, in dem er im Alleingang ganze 43 Kills erzielte.

Kürzlich startete die 4. Saison von Fortnite. Schaut euch hier den Trailer an:

Für den Solo-Modus von Fortnite sei damit ein Weltrekord gebrochen, wie Teeqzy im Namen und Infokasten des Mitschnittes auf seinem YouTube-Kanal vermeldet. Eine offizielle Bestätigung eines Rekordbruchs liegt derweil nicht vor. Eine beachtliche Leistung stellt die Abschusszahl aber in jedem Fall dar. Im Folgenden könnt ihr das souveräne Match selbst ansehen:

(Quelle: YouTube, Teeqzy)

Besonders beachtlich ist nicht nur die Kill-Anzahl, sondern auch der Umstand, dass der Streamer in dem Spiel gegen Squads ankämpfte und dabei einen äußert schnellen Sieg erlangte. Er eliminierte knapp die Hälfte aller Spieler in unter 18 Minuten.

Ob Weltrekord oder nicht: Das Match ist beeindruckend anzusehen und die Leistung erstaunlich. Ist jemand unter euch, der es mit Teeqzy aufnehmen könnte? Was sind eure bisherigen persönlichen Rekorde bei Fortnite? Schreibt es uns in die Kommentare!