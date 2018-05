Die Gerüchteküche brodelt und liefert teilweise widersprüchliche Informationen zu Titel und Thematik des kommenden Battlefield 5. Dies könnte nämlich gar nicht so, sondern vielmehr Bad Company 3 heißen.

Sehenswert: Der Trailer zum Vorgänger Battlefield 1.

Dass auch in diesem Jahr ein neuer Battlefield-Teil erscheint, ist beinahe so sicher wie das Amen in der Kirche. Da eine offizielle Enthüllung durch Electronic Arts und Dice aber noch aussteht, ist das Wissen um den kommenden Ableger sehr begrenzt – genaugenommen können wir derzeit nur mit Gerüchten arbeiten.

Und die stiften ordentlich Verwirrung: Während es bereits Hinweise auf einen Koop- und "Battle Royale"-Modus sowie einen Fokus auf den Schauplatz Zweiter Weltkrieg gibt, ist unklar, ob das neue Spiel überhaupt Battlefield 5 heißen und somit ein Teil der Hauptreihe wird.

In einer Twitter-Nachricht behauptete ein angeblicher Dice-Mitarbeiter nämlich jüngst, bei dem kommenden Teil handele es sich doch tatsächlich um Bad Company 3. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, aber von Reddit-Nutzer Henry115 in Screenshot-Form veröffentlicht. Wie einige Leute auf Reddit anmerken, folgen besagtem Twitter-Nutzer andere Dice-Mitarbeiter sowie die offizielle Battlefield-Seite, was dem angeblichen Dice-Mitarbeiter und seinem Tweet eine gewisse Glaubwürdigkeit schenkt.

Doch was kommt nun – Battlefield 5 oder Bad Company 3? Der YouTuber AlmightyDaq jedenfalls, der bereits Battlefield 1 geleakt hatte, sprach schon vor Monaten von einem Battlefield 5 im WW2-Szenario und einem Bad Company 3, das Dice separat entwickelt. Immerhin hat das Unternehmen zwei Studios: seine Hauptniederlassung in Stockholm und eine Zweigstelle in Los Angeles.

Welches Spiel es nun tatsächlich wird, oder ob EA und Dice noch überraschend etwas vollkommen anderes aus dem Hut ziehen werden, bleibt abzuwarten. Von einer offiziellen Enthüllung des neuen Battlefield im Rahmen der kommenden E3 2018 im Juni ist auszugehen.