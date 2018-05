Wir haben wieder zwei Angebote für euch ausfindig gemacht, die vor allem für Freunde rundenbasierter Strategiespiele und Fans von "Open World"-Abenteuern interessant sein dürften.

Zahlt es den Aliens in Xcom 2 heim:

Xcom 2 spielt 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Ablegers. Die Menschheit hat den Krieg gegen die Aliens verloren. Es liegt an euch, nämlich der Organisation XCOM und deren Elite-Soldaten, den Spieß umzudrehen. Für derzeit 16,49 Euro auf Steam könnt ihr eure Überlegenheit in taktischen Kämpfen beweisen. Seid ihr euch nicht sicher, ob Xcom 2 euch zusagen könnte, habt ihr zurzeit auch die Gelegenheit das Spiel kostenlos herunterzuladen und auszuprobieren.

Hackt euch durch die offene Spielwelt in Watch Dos 2:

In Watch Dogs 2 schlüpft ihr in die Rolle des Hackers Marcus Holloway und tretet im Laufe der Geschichte der Hackergruppe DedSec bei. Nutzt eure Fähigkeiten, um die skrupellosen Machenschaften vermögender Unternehmen aufzuhalten und den größten Hack der Geschichte auszuführen. Für 19,79 Euro könnt ihr das Action Adventure eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Im Test: "Watch Dogs 2 - Generation Smombie" erfahrt ihr weitere Einzelheiten zu dem Abenteuer.

Die Aktion für Watch Dogs 2 endet am 7. Mai und Xcom 2 findet ihr bis zum 10. Mai zum reduzierten Preis auf Steam vor. Ihr habt also noch genügend Zeit, euch den Kauf zu überlegen. Etwas weniger Zeit bleibt euch hingegen, wenn ihr Xcom 2 kostenlos ausprobieren wollt. In zwei Tagen endet die kostenlose Testphase.