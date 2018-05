Ihr wart euch bislang bezüglich Call of Duty - WW2 unsicher? Dann könnt ihr zumindest am PC an diesem Wochenende den Mehrspieler-Modus kostenlos ausprobieren. Bis zum Sonntag steht eine "Free Trial" des Ego-Shooters via Steam zur Verfügung.

Im Multiplayer-Modus erwarten euch Divisionen: Wir stellen die Unterschiede vor

Inhaltlich steht euch der komplette Multiplayer-Modus zur Verfügung. Gesperrt ist hingegen die Singleplayer-Kampagne und der Zombie-Modus. Dafür aber dürft ihr euch in sämtlichen Mehrspieler-Modi austoben und auch im Level aufsteigen. Euer Fortschritt wird anschließend übernommen, solltet ihr euch für einen Kauf von Call of Duty - WW2 entscheiden. Wie passend, dass gleichzeitig eine Rabattaktion gestartet ist, bei der der Shooter 35 Prozent günstiger angeboten wird.

Wenn ihr die Testversion ausprobieren wollt, müsst ihr lediglich auf der Steam-Produktseite von Call of Duty - WW2 auf "Spiel starten" klicken. Danach startet der gewohnte Download- und Installationsprozess. Wichtig: Ihr benötigt über 80 Gigabyte freien Festplattenspeicher und müsst zuvor etwa 60 Gigabyte herunterladen.

Die Testphase ist bis zum Sonntag, dem 6. Mai 2018, um 22 Uhr verfügbar. Noch mehr Infos zu Call of Duty - WW2 gibt es in unserem Test "Call of Duty - WW2: Zurück zum Zweiten Weltkrieg - aber auch zu alter Stärke?".

Mit Call of Duty ist niemals Schluss: Auch in diesem Jahr wird die Shooter-Reihe fortgesetzt. Voraussichtlich im Oktober soll Call of Duty - Black Ops 4 erscheinen. Für die Entwicklung ist Treyarch verantwortlich.