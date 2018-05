Wie doch die Zeit vergeht! Schon ist wieder Mai und der Sommer nähert sich mit großen Schritten. Doch gerade für passionierte Gamer birgt diese Zeit auch große Gefahren! Schließlich werden die Veröffentlichungen neuer Spiele erfahrungsgemäß immer weniger, je höher das Thermometer klettert. Oder etwa doch nicht? Denn noch in diesem Monat erscheinen so einige spielerische Granaten, die ihr besser nicht aus den Augen verlieren solltet.

Detroit – Become Human

Detroit, der lang ersehnte nächste Streich des Studios Quantic Dream, ist ab dem 25. Mai endlich da. Ihr schlüpft in die Rolle dreier humanoider Roboter in einer scheinbar sorglosen Zukunft. Doch die Schattenseiten der Modernisierung zeigen allmählich ihr wahres Gesicht, denn nicht alle profitieren vom neuen Wohlstand. In dem spielbaren Film geht ihr der Frage nach, worin letztendlich der Kern der „Menschlichkeit“ besteht.

State of Decay 2

Bekanntermaßen machen Zombies alles besser. Nicht so in der Fortsetzung von State of Decay, das am 22. Mai für Xbox One und PC erscheinen wird. Hier müsst ihr euch der untoten Bedrohung mit allen Mitteln erwehren und nebenbei auch noch die zerbrochene Gesellschaft der Überlebenden wiedererrichten.

Donkey Kong Country – Tropical Freeze

Auch für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch gibt es Nachschub. Am 4. Mai erscheint die portierte Fassung von Donkey Kong - Tropical Freeze (ursprünglich für die Wii U) nämlich auch für Switch. Außerdem gibt es jetzt einen neu hinzugekommenen Einsteigermodus, der den Affenzirkus für Anfänger deutlich erleichtert.

Dark Souls Remastered

Endlich dürft ihr wieder ins vertrocknete Gras von Lordran beißen! Dark Souls, das Hardcore-Rollenspiel aus dem Hause From Software, erscheint mit aufpolierter Grafik am 25. Mai nun auch für die aktuellen Konsolen und den PC. Jeder, der bisher noch nicht Hand angelegt hat, sollte definitiv einen Abstieg in die dunklen Burgruinen wagen.

Agony

Horrorspiele geben euch schon lange nicht mehr den Kick, nach dem ihr sucht? Dann solltet ihr euch schleunigst mit Agony auseinandersetzen, denn das verspricht euch den ultimativen Schrecken. Ab dem 29. Mai dürft ihr auf Konsolen und PC zur Hölle fahren.

Und, ist euer befürchtetes Vorsommerloch damit vorerst gestopft? Tatsächlich sind die oben genannten Spiele sogar nur eine kleine Auswahl dessen, was euch diesen Monat noch erwartet. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Spiele euch am meisten interessieren.