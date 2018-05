Endlich ist es soweit: Nachdem ihr längere Zeit nichts mehr von dem ambitionierten "Open World"-Projekt Beyond Good & Evil 2 gehört habt, gibt es nun neues Material zu sehen. Im brandneuen Trailer zeigt Ubisoft frische Spielszenen, die vor allem Kampfhandlungen beinhalten:

Beyond Good & Evil 2: Gameplay-Trailer 2018

Beyond Good & Evil 2 spielt zeitlich vor dem ersten Teil. Ihr übernehmt die Rolle eines selbst erstellten Piraten, mit dem ihr eine offene Welt bereist, die mehrere Planeten und somit auch Raumfahrten umfasst. Im neuen Trailer könnt ihr unter anderem sehen, wie das Spiel aussieht, wenn ihr im Cockpit eines Raumschiffes sitzt und andere Schiffe unter Beschuss nehmt. Was dabei auffällt, ist der nahtlose Übergang von Raumschiffsteuerung zur Bewegung mit dem Avatar. Zu sehen, als eine der Spielfiguren aus einem fliegenden Schiff springt, um an Deck eines zweiten Gegner zu attackieren.

Ein angepeiltes Veröffentlichungsdatum wird nach wie vor nicht kommuniziert. Dass die Enwticklung voranschreitet und es Updates gibt, macht aber Hoffnung, dass das ambitionierte Projekt nicht in der Versenkung verschwindet. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dem neuen Trailer haltet und ob ihr euch ebenso auf das Spiel freut wie wir!