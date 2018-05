Seit wenigen Tagen gibt es ein neues Video zu Red Dead Redemption 2. Was in dem knapp zweiminütigen Video nicht thematisiert wird, haben die Redakteure von IGN vor Ort bei Rockstar Games erfahren: Im kommenden Western-Abenteuer werdet ihr euch richtig intensiv um euer Pferd kümmern müssen, um dessen Loyalität zu gewinnen.

Was verrät der neue Trailer zu Red Dead Redemption 2 noch? Wir verraten es euch in der Analyse:

Wie schon in Red Dead Redemption dürft ihr auch im Nachfolger erneut die Spielwelt auf dem Rücken eines Pferdes erkunden. Was die bisherigen Videos vor allem gezeigt haben, ist eine sehr große grafische Liebe zum Detail bei den majestätischen Vierbeinern. Aber die Pferde werden in Red Dead Redemption 2 nicht nur ein optischer Hingucker.

Laut einem Bericht von IGN, die bei Rockstar Games erstmals Spielszenen aus dem kommenden "Open World"-Spiel gesehen haben, wird es außerdem ein Pferde-Loyalitätsfeature geben. Das bedeutet, dass ihr euch um euren tierischen Begleiter kümmern müsst. Ihr solltet ihn füttern, in stressigen Situationen beruhigen, ihn pflegen und generell viel Zeit mit ihm verbringen. Das sorgt für eine engere Bindung zwischen Pferd und Spielercharakter, die wiederum direkt spielerische Einflüsse hat.

Wer sich gut mit seinem Pferd versteht, der kann darauf hoffen, dass es euch besser im Kampf unterstützt und generell eher an eurer Seite bleibt. Spieler, die hingegen darauf pfeifen, müssen damit leben, dass ihr Pferd entsprechend seinen eigenen Kopf durchsetzt.

Zudem wird es laut Rockstar Games unterschiedliche Pferde-Rassen geben, die über eigene Stärken und Schwächen verfügen. An diese müssen sich Spieler anpassen, um die Loyalität zu steigern. Selbst herausfinden dürft ihr das übrigens ab dem 26. Oktober 2018, dem geplanten Veröffentlichungstermin von Red Dead Redemption 2.