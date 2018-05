Wollt ihr euch daran versuchen wirtschaftlich mit anderen Unternehmen auf dem Mars zu konkurrieren oder zieht ihr lieber eine Basis hoch, um eure Bürger vor den Horden der Untoten zu schützen? Sowohl Offworld Trading Company als auch They Are Billions befinden sich derzeit auf Steam im Angebot.

Behauptet euch gegen andere Unternehmen auf dem Mars:

Bei Offworld Trading Company handelt es sich um ein Wirtschaftsstrategiespiel. Die Ressourcen auf der Erde neigen sich dem Ende zu, doch glücklicherweise sind die Technologien der Menschheit bereits weit fortgeschritten, was die Besiedelung des Planeten Mars ermöglicht. Behauptet euch als industrielles Unternehmen gegen zahlreiche Konkurrenten, indem ihr unter anderem Ressourcen abbaut, Waren verkauft und Aktien erwerbt. Zurzeit kostet euch das Strategiespiel auf Steam nur 9,99 Euro.

Schütz die Menschheit vor gewaltigen Zombie-Horden:

In They Are Billions ist es eure Aufgabe den letzten Überlebenden der Menschheit Schutz vor immer gewaltigeren Zombie-Horden zu bieten. Doch eure Bürger müssen auch versorgt werden. Kümmert euch um ausreichend Nahrung, Geld und Elektrizität, doch vergesst bei all diesen Aufgaben nicht auf den Ausbau lebensnotwendiger Verteidigungsanlagen. Für derzeit 17,24 Euro könnt ihr They Are Billions eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Wollt ihr eines der Strategiespiele eurer Bibliothek hinzufügen, solltet ihr euch beeilen, denn They Are Billioens und Offworld Trading Company befinden sich nur noch für kurze Zeit im Angebot!