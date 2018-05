Bereits in der Vergangenheit versicherte Fortnites Entwickler Epic Games, dass es sich bei dem "Battle Royale"-Spiel nicht um ein Pay2win-Modell handeln würde. Doch in letzter Zeit häuft sich die Anzahl der Spieler, die das etwas anders sehen. Denn diese bahaupten, dass ihr euch mit den Skins und Emotes, die ihr für echtes Geld erwerben könnt, einen Vorteil im ansonsten kostenlosen Spiel dazukauft.

Im Forum Reddit berichten Nutzer von einem Doppelgänger-Trick. Hier schlüpfen mehrere Spieler eines einzigen Teams in den gleichen Skin. So ist es für Gegner schwerer, einzelne Ziele voneinander zu unterscheiden. Wenn es zum Beispiel darum geht, dem Team mitzuteilen, auf wen es sich in einem Gefecht konzentrieren soll, ist die Kommunikation erschwert. Des weiteren ist im Forum von Epic Games davon die Rede, dass tarnfarbene Skins davor schützen, entdeckt zu werden. Auch Emotes wie "Dab" oder "Flippin' Sexy" erleichtern es euch in Einzelfällen sogar, Angriffen auszuweichen. Das letzteres zu einem spielerischen Vorteil führt, ist allerdings schon länger bekannt. Bei Aktivierung macht der Charakter einen Salto und legt sich anschließend in eine "sexy" Pose.

Wie seht ihr das? Fallen diese Möglichkeiten, gewisse Skins und Moves auszunutzen, für euch schon unter pay2win? Oder haltet ihr die Aufregung darüber für übertriebene Haarspalterei? Diskutiert gerne darüber in den Kommentaren.